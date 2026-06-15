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Эстонские госучреждения введут "карантин" для электронных писем с российских серверов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии из соображений безопасности начнут ограничивать прием электронных писем, отправленных с российских серверов, объявила через пресс-службу министр юстиции и цифровых лиц Лииса Пакоста.

"Адреса электронной почты с расширением .ru больше нельзя использовать для связи с эстонским государством в нынешнем виде. Причиной является постоянный рост числа писем, содержащих реальные киберугрозы, поступающие с 2022 года через адреса .ru. Существует серьезный риск использования российских серверов для взлома баз данных", - сказала она.

Эстония не может позволять "зачастую очень конфиденциальному и личному обмену информацией между жителями и государственными учреждениями проходить через серверы", контролируемые соседним государством, добавила глава Минюста.

"Мы рекомендуем всем, кто использует адрес электронной почты, заканчивающийся на .ru, для связи с эстонскими властями или для переписки в целом, как можно скорее сменить его на другой адрес электронной почты, не контролируемый российскими властями", - сказала Пакоста.

Теперь письма, отправленные с российских серверов, не будут поступать в государственные учреждения, а будут направляться на дополнительную проверку. "Отныне письма с домена .ru будут помещаться в карантин", - заявила она.

Решение вступает в силу 31 августа 2026 года.

Минюст Эстония Лиис Пакоста
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