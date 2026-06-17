В Эстонии усиливают ограничения применения русского языка

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии принял в среду масштабные поправки к закону о языке: от повышения штрафов за недостаточное знание эстонского до запрета дубляжа большинства фильмов на русский язык, сообщает телерадиовещатель ERR.

"Поправки направлены на укрепление позиций эстонского языка в общественном пространстве. (...) Мы должны вместе с работодателями быть более требовательными, чтобы и сегодня, и в будущем в любой сфере можно было решать вопросы на эстонском языке", - цитируется сообщение пресс-службы Министерства образования и науки.

Согласно поправкам, требование о ведении делопроизводства на эстонском языке распространяется на все публично-правовые юридические лица, а также на волостные и городские собрания и управы.

Закон ужесточает меры принуждения: с 1 января 2027 года для юридических лиц максимальный размер штрафа составит до 9600 евро, а для физических лиц, работающих на должности, которой по закону нужен определенный уровень эстонского языка - до 1280 евро (сейчас - 640 евро).

Ужесточены и правила перевода фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах. Дублирование на иностранный язык теперь разрешено только для детских и семейных фильмов. Демонстрация материалов, произведенных на иностранном языке, разрешена, но обязательно должна сопровождаться эстонскими субтитрами.