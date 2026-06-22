Глава МИД Финляндии призвала повременить с началом переговоров с РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что еще не время для начала переговоров с Россией.

"Уже некоторое время за различными столами с европейскими партнерами ведутся обсуждения того, как в какой-то момент должны быть начаты переговоры (с Россией). Однако важно сначала договориться о наших целях и о том, как мы хотим двигаться дальше. На самом деле, мы уже прошли значительный путь в этой работе", - сказала Валтонен в понедельник телерадиовещателю Yle.

По ее словам, сроки начала переговоров зависят от ситуации на фронте и ситуации в Украине в целом, "но, прежде всего, от реальной готовности России стремиться к миру".

Валтонен считает одной из площадок для более широкого рассмотрения ситуации июльский саммит НАТО в турецкой Анкаре.

По данным Yle, премьер-министр Петтери Орпо также не считает актуальным начало переговоров с Россией.

При этом Yle напоминает, что неделю назад президент страны Александр Стубб заявил, что Европа должна установить связь с Россией в течение двух месяцев.