Вэнс сообщил о готовности Ирана принять инспекторов МАГАТЭ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - США договорились с Ираном о возвращении инспекторов МАГАТЭ в эту страну, заявил на пресс-конференции в Бюргенштоке вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к полной денуклеаризации или окончательному прекращению программы ядерного оружия в Иране", - сказал он.

По словам Вэнса, "это именно то, что мы хотели сделать, это именно то, о чем мы просили".

Отвечая на вопрос о том, когда инспекторы МАГАТЭ смогут приступить к работе в Иране, Вэнс сказал: "Мы пытались дозвониться некоторым инспекторам вчера вечером около двух часов ночи. Как и следовало ожидать, не многие брали трубку в два часа ночи".

"Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе. Но мы полагаем, что некоторые из этих разговоров с инспекторами и с МАГАТЭ могут состояться уже сегодня. Но я еще не связывался с нашей командой с того момента, как мы совершили тот звонок инспекторам в два часа ночи", - отметил вице-президент США.