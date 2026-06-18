Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Иранские власти на данный момент соблюдают условия соглашения с США по Ормузскому проливу, заявил на пресс-конференции в четверг американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Что касается военного аспекта, Иран вторую ночь подряд не ведет огонь по судам в Ормузском проливе. Пока они соблюдают свою часть договоренностей", - сказал Вэнс.

В свою очередь США, уточнил вице-президент, начинают пропускать суда через линию блокады, и пока ее прошло около десятка судов.

При этом, по его словам, США все еще исходят из того, что за движение судов через Ормузский пролив, как и через другие ключевые водные артерии, не следует брать пошлины.

"Мы все еще считаем, что когда речь идет о международных торговых маршрутах, там не должно быть пошлин", - сказал он на брифинге. Так Вэнс ответил на вопрос журналиста о том, действительно ли Иран может, в соответствии с подписанным с США меморандумом, через 60 дней прекратить бесплатно пропускать суда через Ормузский пролив.

Говоря о вопросах обеспечения безопасности в проливе, Вэнс заявил, что этот вопрос Иран и Оман должны решать совместно с другими странами из Персидского залива.