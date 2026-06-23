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Тегеран и Вашингтон готовят следующий этап переговоров на высоком уровне

По итогу технических переговоров сторон сформированы четыре рабочие группы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Проходившие в Швейцарии технические переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара в роли посредников завершены, стороны подготовили следующий этап встреч на высоком уровне, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Гарибабади, руководитель технической переговорной группы Ирана, как сообщает Press TV, "объявил об успешном завершении технических переговоров с участием четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне".

По его словам, сформированные в ходе технических консультаций четыре рабочие группы займутся "прекращением санкций, ядерными вопросами, реконструкцией и экономическим развитием, а также мониторингом и реализацией" достигнутых договоренностей.

В ночь на понедельник США и Иран при участии Пакистана и Катара в роли посредников завершили переговоры на высоком уровне в швейцарском Бюргенштоке. Там же проходили переговоры технических групп.

Хроника 28 февраля – 23 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан Катар
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