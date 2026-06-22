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Иранская делегация после переговоров с США покинула Швейцарию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иранские переговорщики после встречи с представителями США в понедельник отправились из Швейцарии обратно в Тегеран, сообщает "Фарс".

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"Сегодня иранская переговорная команда во главе с Мохаммадом Багером Галибафом, спикером Исламского консультативного совета (парламента), вылетела из Швейцарии в Иран", - передает агентство.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, которого цитирует "Аль-Джазира", заявил, что переговоры в Швейцарии продолжались 18 часов, сторонам удалось добиться успехов по ряду вопросов, в том числе по ослаблению санкций и экспорту нефти.

"Среди обсуждавшихся вопросов - продажа иранской нефти, выдача лицензий на нефтяной экспорт, разблокировка иранских активов, доступ к которым ограничили или которые заморозили", - сказал Багаи, добавив, что реализация мер должна стартовать как можно скорее.

Он уточнил, что официальные переговоры Ирана и США по ядерной тематике пока не стартовали.

Иран Швейцария США
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