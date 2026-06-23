Галибаф заявил, что Иран будет управлять Ормузом при соблюдении международных правил

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Всем следует понимать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, что было до войны (...) Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом", - сообщил Галибаф журналистам по пути из Швейцарии, его слова приводит Press TV.

Галибаф был одним из руководителей иранской делегации на переговорах с США.

В ночь на понедельник США и Иран при участии Пакистана и Катара в роли посредников завершили переговоры на высоком уровне в швейцарском Бюргенштоке.

Ранее возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны добились значительного прогресса и запустили механизм, который обеспечит то, что Ормузский пролив будет открыт, и механизм, который будет обеспечивать перемирие в регионе.