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Иран и США продвинулись на переговорах в Швейцарии

Иран и США продвинулись на переговорах в Швейцарии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, премьер Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и командующий ВС Пакистана Асим Мунир в ходе переговоров
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Переговоры Ирана и США, прошедшие в Швейцарии, позволили добиться прогресса, и это вызывает оптимизм, заявили выступающие посредниками представители Пакистана и Катара.

"Удалось добиться прогресса, что вызывает оптимизм", - отмечается в их заявлении, опубликованном в ночь на понедельник.

В нем подчеркивается, что атмосфера на встрече была "позитивной и конструктивной".

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Стороны также согласились создать группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане.

"Достигнуто согласие на создание группы по предотвращению конфликтов. В нее войдут США, Иран, Ливан. Посредники помогут в работе", - говорится в документе.

Целью группы будет обеспечение прекращения боев между Израилем и "Хезболлой".

"Технические переговоры по всем вопросам будут продолжены до конца недели на курорте Бюргеншток", - отмечается в заявлении.

Посредники заверили, что "будут и дальше делать все возможное, чтобы переговоры продолжались в конструктивной атмосфере для достижения окончательного соглашения" между США и Ираном.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя в соцсети X заявление двух стран, отметил, что "неустанные усилия пакистанского и катарского посредничества принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров Тегерана и Вашингтона в Швейцарии.

После подписания Вашингтоном и Тегераном на минувшей неделе меморандума о взаимопонимании ожидается, что переговорный процесс для достижения окончательного соглашения США и Ирана займет 60 дней вплоть до 17 августа.

Пакистан Катар Иран США
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