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Семь судов смогли свободно пройти Ормузский пролив

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Все больше судов открыто проходят через Ормузский пролив, данные зафиксировали прохождение семи судов, сообщает во вторник Bloomberg.

"Обычные видимые трекинговые сигналы во вторник утром указали на то, что семь танкеров находятся в проливе", - пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что это "говорит о растущей уверенности среди судовладельцев и трейдеров в отправке судов через этот узел".

Среди указанных семи судов два полностью нагруженных неиранских супертанкера, покинувших залив, информирует агентство. Кроме того, три танкера с нефтепродуктами шли в обратном направлении, а два судна под флагом Ирана подходили с противоположной стороны.

"Это отражает некоторую степень укрепления доверия среди судовладельцев, поскольку ожидается, что Иран воздержится от нападений на суда", - цитирует агентство старшего аналитика компании Kpler Ltd. Мую Сюй.

В то же время, по ее словам, "пока неизвестно, действительно ли обеспечивается безопасное и неограниченное прохождение".

Ормузский пролив Иран
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