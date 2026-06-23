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Более десятка судов, связанных с Турцией, миновали Ормузский пролив с начала конфликта

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - После начала боевых действий на Ближнем Востоке 11 судов, принадлежащих турецким владельцам, смогли безопасно пересечь Ормузский пролив, сообщает во вторник "Сабах" со ссылкой на министра транспорта Турции Абдулкадира Уралоглу.

В частности, утром 21 июня два судна покинули Персидский залив через Ормузский пролив.

Тем не менее, напомнил министр, в районе Персидского залива остаются еще семь судов, имеющих отношение к Турции, на них находятся 177 турецких граждан. Уралоглу пообещал, что Анкара продолжит предпринимать все необходимые меры для решения ситуации.

По данным компании Kpler Ltd., с пятницы по воскресенье Ормузский пролив миновало 71 судно, больше всего в субботу - 35. Однако до начала конфликта ежедневно этим морским путем пользовались 100-300 судов.

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В ночь на понедельник США и Иран при участии Пакистана и Катара в роли посредников завершили переговоры на высоком уровне в швейцарском Бюргенштоке.

Ранее возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны добились значительного прогресса и запустили механизм, который обеспечит то, что Ормузский пролив будет открыт, и механизм, который будет обеспечивать перемирие в регионе.

Президент США Дональд Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе "хорошей", уточнив, что он "полностью открыт" для судоходства.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщал, что переговорщики США и Ирана создали линию связи, чтобы решать проблемы, которые могут возникать у судов при пересечении Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 23 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Турция Ормузский пролив
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