Тегеран пока не планирует принимать новые инспекции МАГАТЭ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - У Тегерана и МАГАТЭ пока нет договоренностей о возобновлении работы инспекторов агентства на иранских ядерных объектах, заявил на брифинге представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"У нас не было ни встречи с гендиректором МАГАТЭ, ни планов по инспекции поврежденных ядерных объектов Ирана сотрудниками агентства", - сказал дипломат.

Багаи отметил, что Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, поэтому иранские власти продолжат выполнять свои, ясные для стороннего наблюдателя обязательства в рамках данного соглашения.

Говоря о прошедших в Швейцарии переговорах между Ираном и США, Багаи добавил, что вопрос обороноспособности Ирана, включая ракетный потенциал, не обсуждался. "Вопрос о ракетах и обороноспособности Ирана вообще не был и никогда не будет предметом переговоров", - заявил представитель МИД.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Тегеран позволит инспекторам МАГАТЭ посетить ядерные объекты в стране, назвав это большим достижением. Вэнс при этом подчеркнул, что важно будет понять, что именно им позволят осмотреть.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что иранская сторона согласится на "инспекции оружия". При этом он не уточнил, идет ли речь об инспекциях МАГАТЭ или о чем-то другом.