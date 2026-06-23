Поиск

Тегеран пока не планирует принимать новые инспекции МАГАТЭ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - У Тегерана и МАГАТЭ пока нет договоренностей о возобновлении работы инспекторов агентства на иранских ядерных объектах, заявил на брифинге представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"У нас не было ни встречи с гендиректором МАГАТЭ, ни планов по инспекции поврежденных ядерных объектов Ирана сотрудниками агентства", - сказал дипломат.

Багаи отметил, что Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, поэтому иранские власти продолжат выполнять свои, ясные для стороннего наблюдателя обязательства в рамках данного соглашения.

Говоря о прошедших в Швейцарии переговорах между Ираном и США, Багаи добавил, что вопрос обороноспособности Ирана, включая ракетный потенциал, не обсуждался. "Вопрос о ракетах и обороноспособности Ирана вообще не был и никогда не будет предметом переговоров", - заявил представитель МИД.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Тегеран позволит инспекторам МАГАТЭ посетить ядерные объекты в стране, назвав это большим достижением. Вэнс при этом подчеркнул, что важно будет понять, что именно им позволят осмотреть.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что иранская сторона согласится на "инспекции оружия". При этом он не уточнил, идет ли речь об инспекциях МАГАТЭ или о чем-то другом.

Хроника 28 февраля – 23 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран МАГАТЭ МИД США Дональд Трамп Исмаил Багаи Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска

 Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска

Грушко заявил, что Москва не комментирует информацию о возможных контактах с ЕС

В Евросоюзе в мае продажи автомобилей выросли на 3,2%

 В Евросоюзе в мае продажи автомобилей выросли на 3,2%

Афганская делегация направляется в Брюссель на переговоры с представителями ЕС

Brent подешевела до $77,56 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 23 июня

Шойгу заявил о необходимости создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

 Шойгу заявил о необходимости создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Индекс Dow Jones вырос в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в минусе

 Индекс Dow Jones вырос в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в минусе

Галибаф заявил, что Иран будет управлять Ормузом при соблюдении международных правил

CNN сообщил о массовых сокращениях в аппарате директора Нацразведки США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2803 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10061 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов