Мэр Манчестера намерен баллотироваться на пост лидера британских лейбористов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мэр Манчестера Энди Бернем в понедельник объявил, что примет участие в борьбе за пост лидера Лейбористской партии после того, как его ее нынешний глава премьер Великобритании Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку.

"Его решение знаменует начало переходного периода. Важно, чтобы этот процесс прошел упорядоченно и ответственно. Я возьму на себя инициативу стать частью данного процесса", - приводит Sky News слова Бернема.