Кандидат на пост британского премьера Бернем стал членом парламента

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Экс-мэр Манчестера Энди Бернем, выразивший намерение побороться за пост премьера Великобритании, принес присягу в качестве члена Палаты общин, сообщает в понедельник The Guardian.

Бернем официально был приведен к присяге в качестве депутата от избирательного округа Мейкерфилд, где выиграл выборы на прошлой неделе.

Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении уйти в отставку. После этого Бернем заявил, что примет участие в борьбе за пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра королевства.