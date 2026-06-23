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Премьер-министр Катара потребовал от Израиля вывести войска из Ливана

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Израиль должен вывести войска из южного Ливана, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Об этом пишет The National.

"К сожалению, это не первый раз, когда премьер-министр (Израиля Биньямин) Нетаньяху создал такую ситуацию. Продолжающаяся оккупация ливанской территории должна немедленно прекратиться, и суверенитет Ливана необходимо уважать", - сказал Аль Тани.

"С 2024 года Израиль продолжает оккупировать части Ливана и расширять присутствие там, помимо незаконного присутствия в Сирии и продолжения продвижения внутри сирийской территории, а также неспособности вывести войска из сектора Газа, - продолжил премьер-министр. - К сожалению, эти действия способствуют дальнейшей эскалации в регионе, в то время как мы делаем все возможное, чтобы погасить эти пожары".

Катар и Пакистан - посредники на переговорах США и Ирана. 21 июня на переговорах в Бюргенштоке стороны договорились создать механизм мониторинга прекращения огня между Израилем и движением "Хезболла" на юге Ливана.

Хроника 28 февраля – 23 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Катар Ливан США Иран Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани
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