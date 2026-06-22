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ЕС осудил слова израильского министра о Ливане, но для санкций против него нет консенсуса

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Слова министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира после гибели на ливанском юге четырех израильских солдат в результате атаки "Хезболлы" о том, что теперь "весь Ливан должен сгореть", вызвали возмущение в ЕС.

"ЕС осудил это высказывание самым решительным образом, в очень жестких формулировках", - сказал в понедельник на брифинге в Брюсселе Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

Он сообщил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам 15 июня, где обсуждалась поддержка Ливана Европейским союзом, Каллас ставила вопрос о санкциях против Бен-Гвира, и большинство государств-членов высказалось за такие меры, но консенсус для принятия решения достигнут не был.

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Так аль-Ануни ответил на вопрос о реакции Брюсселя на заявление Бен-Гвира по Ливану.

"Я не буду здесь предсказывать или спекулировать о том, каковы будут последующие шаги. Я хотел бы подчеркнуть очень ясным образом, что Европейский союз поддерживает Ливан и его население", - продолжил пресс-секретарь.

По его словам, "Ливан платит очень дорогую цену за войну, которую не он выбирал".

"Ливанский народ очень сильно страдает, и с очень давних пор. Мы просим Израиль уважать целостность ливанской территории, вывести свои войска, и это при соблюдении резолюции Совета безопасности ООН 1701", - подчеркнул представитель Каллас.

Он напомнил, что Европейский совет на прошлой неделе призвал Израиль воздерживаться от любой дальнейшей эскалации.

Израиль ЕС Ливан Итамар Бен-Гвир
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