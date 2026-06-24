JPost сообщила об обсуждении схемы возвращения ливанских территорий под контроль Бейрута

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Представители Израиля и Ливана на переговорах в Вашингтоне обсуждают возможность передачи под контроль ливанской армии некоторых территорий, занимаемых израильской армией на юге Ливана, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

На первом раунде переговоров делегации сосредоточились на "пилотных зонах" на юге Ливана, из которых бойцы Армии обороны Израиля уйдут, позволив ливанским Вооруженным силам их занять.

Ранее западные СМИ писали, что в соответствии с поддерживаемым США предложением американская сторона проведет для ливанских военных подготовку и проверку, чтобы убедиться в отсутствии у них связи с движением "Хезболла". При этом инициатива предполагает, что Израиль сохранит военное присутствие в буферной зоне вдоль границы.

Ранее в этот день глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные не покинули бы южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования. Министр пояснил, что израильские военные должны "находиться на территории врага", и с нее защищать население Израиля. Кац добавил, что 200 тысяч ливанцев, покинувших дома в зоне безопасности, не вернутся туда, поскольку раньше Израиль сталкивался с тем, что если в зоне безопасности оставалось гражданское население, на израильских военных совершали нападения.