Поиск

JPost сообщила об обсуждении схемы возвращения ливанских территорий под контроль Бейрута

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Представители Израиля и Ливана на переговорах в Вашингтоне обсуждают возможность передачи под контроль ливанской армии некоторых территорий, занимаемых израильской армией на юге Ливана, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

На первом раунде переговоров делегации сосредоточились на "пилотных зонах" на юге Ливана, из которых бойцы Армии обороны Израиля уйдут, позволив ливанским Вооруженным силам их занять.

Ранее западные СМИ писали, что в соответствии с поддерживаемым США предложением американская сторона проведет для ливанских военных подготовку и проверку, чтобы убедиться в отсутствии у них связи с движением "Хезболла". При этом инициатива предполагает, что Израиль сохранит военное присутствие в буферной зоне вдоль границы.

Ранее в этот день глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные не покинули бы южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования. Министр пояснил, что израильские военные должны "находиться на территории врага", и с нее защищать население Израиля. Кац добавил, что 200 тысяч ливанцев, покинувших дома в зоне безопасности, не вернутся туда, поскольку раньше Израиль сталкивался с тем, что если в зоне безопасности оставалось гражданское население, на израильских военных совершали нападения.

Хроника 28 февраля – 24 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Ливан США Хезболла Исраэль Кац
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

 Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

Что произошло за день: среда, 24 июня

Нижняя палата румынского парламента одобрила предложение объединиться с Молдавией

 Нижняя палата румынского парламента одобрила предложение объединиться с Молдавией

Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99

 Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99

Китайский суперкомпьютер LineShine признан самым мощным в мире

 Китайский суперкомпьютер LineShine признан самым мощным в мире

Золото подешевело ниже $4000 за унцию на укреплении доллара США

Цена Brent упала ниже $75 за баррель впервые с начала войны с Ираном

 Цена Brent упала ниже $75 за баррель впервые с начала войны с Ираном

Трамп заявил о полученном от Тегерана заявлении, что платы за проход через Ормузский пролив нет

 Трамп заявил о полученном от Тегерана заявлении, что платы за проход через Ормузский пролив нет

Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа

Песков отметил, что БРИКС не планирует создание альтернативной валюты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2814 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов