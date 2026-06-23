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В ЕК отметили, что рабочие контакты с талибами не означают признания их правительства

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Техническое совещание в Брюсселе между Еврокомиссией и представителями "Талибана" касается темы возврата некоторых афганцев на родину, и в этом не следует видеть шагов по признанию Евросоюзом правящего режима Афганистана, заявил на брифинге представитель ЕК Маркус Ламмерт.

"То, что Евросоюз имеет рабочие контакты с властями де-факто Афганистана, очевидно вовсе не означает признания режима", - ответил он на вопросы журналистов о различных аспектах переговоров с прибывшей в Брюссель делегацией талибов. Отвечать подробно на вопросы об этой встрече он отказался.

"Мы ничего не сообщаем о технических совещаниях, пока они не состоялись. Так будет и в этот раз по причинам безопасности", - объяснил Ламмерт.

По его словам, контакты с афганскими "властями де-факто" существуют уже некоторое время. Первая встреча состоялась в Афганистане в январе. Пресс-секретарь напомнил контекст: по просьбе 20 государств-членов ЕС Еврокомиссия взяла на себя роль координатора по организации возврата на родину афганцев, совершивших серьезные преступления или представляющих угрозу для безопасности стран Евросоюза. Сам же возврат как таковой - это вопрос компетенции стран-участниц ЕС.

Встреча сторон в Брюсселе призвана "определить условия, на которых возвраты могли бы быть осуществлены", отметил Ламмерт.

Афганистан Еврокомиссия Евросоюз Талибан Маркус Ламмерт
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