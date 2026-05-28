В Афганистане заявили о намерении укрепить оборону, а не угрожать соседям

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Афганистан планирует создать профессиональную систему обороны и не угрожает соседям, заявил министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб.

"Наша цель - создать профессиональную систему обороны, которая не только будет гарантировать безопасность Афганистана, но и окажет положительное влияние на укрепление стабильности в регионе", - сказал Якуб в четверг на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Мероприятие проходит в Подмосковье в рамках Международного форума по безопасности.

27 мая в рамках этого форума Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

"Открыто заявляю, что у афганцев добрые намерения в отношении всех стран и, в частности, своих соседей", - заявил министр обороны Афганистана.

"Наш народ понес колоссальные потери и отстал от каравана мирового прогресса. Исходя из соображений гуманности, сострадания и справедливости призываю международное сообщество оказать нам всестороннюю поддержку", - сказал Якуб.