Поиск

В Афганистане заявили о намерении укрепить оборону, а не угрожать соседям

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Афганистан планирует создать профессиональную систему обороны и не угрожает соседям, заявил министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб.

"Наша цель - создать профессиональную систему обороны, которая не только будет гарантировать безопасность Афганистана, но и окажет положительное влияние на укрепление стабильности в регионе", - сказал Якуб в четверг на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В миреТалибы законодательно запретили мужчинам галстуки, а женщинам - смотреть на мужчинЧитать подробнее

Мероприятие проходит в Подмосковье в рамках Международного форума по безопасности.

27 мая в рамках этого форума Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

"Открыто заявляю, что у афганцев добрые намерения в отношении всех стран и, в частности, своих соседей", - заявил министр обороны Афганистана.

"Наш народ понес колоссальные потери и отстал от каравана мирового прогресса. Исходя из соображений гуманности, сострадания и справедливости призываю международное сообщество оказать нам всестороннюю поддержку", - сказал Якуб.

Афганистан Мохаммад Якуб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

 Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Пашинян заявил о планах развивать сотрудничество в ЕАЭС "до возможно последней точки"

Brent подорожала до $97,7 за баррель

Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Тегеран атаковал американскую авиабазу

 Тегеран атаковал американскую авиабазу

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

 США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

В CENTCOM подтвердили удар США по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2367 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9619 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов