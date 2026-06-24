В Сирии в результате удара ВВС США убит высокопоставленный лидер ИГ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Сирии высокопоставленный лидер ИГ ("Исламское государство", запрещено в России, был убит в результате действий ВВС США, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы CENTCOM 19 июня нанесли точечный авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого был убит высокопоставленный лидер ИГИЛ Али Хусейн аль-Улайви", - говорится в сообщении.

"Это является частью продолжающихся усилий США по пресечению и ликвидации террористов, стремящихся атаковать американцев за рубежом или на территории США", - отметило командование, добавив, что в этих целях силы CENTCOM продолжают взаимодействовать с региональными партнерами.

"CENTCOM и наши партнеры по-прежнему привержены искоренению остатков ИГИЛ, чтобы обеспечить его окончательное поражение, - заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. - Мы продолжим защищать территорию США, наших военнослужащих, а также союзников и партнеров во всем регионе".