CENTCOM назвал упорядоченным уход ВС США с базы Ат-Танф в Сирии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные полностью покинули базу Ат-Танф в Сирии, которая использовалась для борьбы с ИГ (признано в России террористичесакой организацией и запрещено) в рамках упорядоченного вывода войск, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Американские войска остаются готовыми ответить на любые угрозы со стороны ИГИЛ, которые могут возникнуть в регионе, поскольку мы поддерживаем усилия партнеров по предотвращению возрождения террористической сети, - заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. - Поддержание давления на ИГИЛ имеет важное значение для защиты США и укрепления региональной безопасности".

Как отмечает командование, за последние два месяца американские войска нанесли удары по более чем 100 целям боевиков, используя более 350 высокоточных боеприпасов, и захватили или уничтожили более 50 террористов ИГИЛ.

Базу Ат-Танф ВС США использовали с 2016 года, теперь ее взяли под контроль сирийские правительственные войска. Как сообщало АР, развертывание сирийских войск на базе Ат-Танф и в прилегающих районах стало результатом соглашения, достигнутого в январе месяце между правительством и поддерживаемыми США курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС), о включении СДС в состав национальных вооруженных сил.

