США завершили вывод сил из Сирии

Фото: Izz Aldien Alqasem/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Сирии заявили в четверг, что приветствуют завершение военного присутствия США в стране.

"МИД Сирии приветствует завершение передачи Дамаску военных объектов, на которых ранее находились силы США", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X в четверг.

Отмечается, что Дамаск рассматривает решение Вашингтона завершить военную миссию в стране как признание того, что обстоятельства, требующие такого присутствия, изменились. В частности, одним из таких обстоятельств в МИД называют необходимость борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ближневосточном регионе.

В МИД подчеркивают, что Сирия способна самостоятельно проводить антитеррористические операции в сотрудничестве с международными партнерами.

Со своей стороны, ближневосточные СМИ подчеркивают, что все американские военнослужащие уже покинули территорию Сирии. Они вывезли свое вооружение и оборудование.

Военные США пробыли в Сирии около 10 лет. Вашингтон мотивировал эту миссию необходимостью противостоять террористическим группировкам в Сирии. Решение о постепенном выводе войск США приняли после отстранения от власти в 2024 году президента Сирии Башара Асада.

