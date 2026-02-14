Поиск

Военные США сообщили о 30 ударах по объектам ИГ в Сирии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные с 3 по 12 февраля атаковали в Сирии более 30 целей, связанных с группировкой "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщили в субботу в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

"Силы CENTCOM с 3 по 12 февраля осуществили в Сирии 10 ударов против более чем 30 целей ИГ, с целью продолжить оказывать непрерывное военное давление на остатки террористической сети группировки", - говорится в его сообщении в соцсети X.

В CENTCOM отметили, что авиация США, в том числе БПЛА, нанесли удары по складам с оружием и инфраструктуре группировке.

Также, с 27 января по 2 февраля, США нанесли еще пять ударов по ИГ.

В CENTCOM напомнили, что США начали операцию Hawkeye Strike после того, как террористы ИГ атаковали американские и сирийские силы в Пальмире 13 декабря 2025 года, в результате чего погибли двое военнослужащих США и один переводчик-американец. Всего за два месяца кампании США атаковали 100 целей ИГ, уничтожили или взяли в плен более 50 членов группировки.

