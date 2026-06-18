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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центральной части Атлантики

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в центральной части акватории Атлантического океана к северо-западу от острова Вознесения, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 21:59 мск в среду землетрясения находился в 1060 км северо-западнее острова Вознесения (входит в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Атлантический океан остров Вознесения землетрясение
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