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Венесуэла вводит чрезвычайное положение в связи с произошедшим землетрясением

Закрыт главный аэропорт страны "Майкетия"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения после сильного землетрясения.

"Мы в настоящий момент вводим чрезвычайное положение в соответствии с нашей конституцией", - сказала Родригес в телеобращении.

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Родригес, не приводя цифр, подтвердила наличие жертв землетрясения, выразив соболезнования тем, кто потерял близких.

По словам временного президента, главный аэропорт страны "Майкетия" закрыт из-за повреждений его инфраструктуры.

Официальные данные о погибших и пострадавших пока не приводились. Распространившиеся в соцсетях многочисленные кадры демонстрируют масштабные разрушения зданий и инфраструктуры по всей Венесуэле, включая Каракас.

Как сообщалось, власти Венесуэлы реагируют на последствия сильного землетрясения, которое ощущалось по всей стране, включая Яракуй, Лару, Мериду, Арагуа, Карабобо, Ла-Гуайру и Миранду, а также в столичном округе.

Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса в среду после 18:00 по местному времени (после 01:00 четверга по Москве). Национальная геологическая служба США (USGS) зафиксировала две серии толчков - магнитудой 7,2 и 7,5. В Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН магнитуду землетрясения оценили в 6,9.

Национальная геологическая служба США (USGS) отметила венесуэльское землетрясение красным уровнем тревоги. Это означает, что специалисты допускают вероятность большого количества жертв и масштабный ущерб.

Венесуэла Каракас
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