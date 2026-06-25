Минобороны ФРГ считает, что увеличение производства оружия займет много времени

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - У Германии уйдет немало времени на то, чтобы увеличить производство вооружений, заявил Bloomberg парламентский госсекретарь в Минобороны ФРГ Нильс Шмид.

"Нам нужно признать: нам предстоит долгая дорога к тому, чтобы нарастить темпы развития оборонной промышленности, особенно ее производственных мощностей", - сказал он.

Германское Минобороны 24 июня объявило об отказе закупать у немецкого концерна Rheinmetall шесть противокорабельных фрегатов F126 на сумму в 10 млрд евро; в случае реализации контракта это могло быть крупнейшим приобретением для германских ВМС со времен Второй мировой войны. В ведомстве сослались на недостаточно эффективное расходование бюджетных средств.

Вместо F126 в министерстве приняли решение приобрести у кораблестроителя TKMS AG & Co. KGaA восемь фрегатов MEKO A-200, которые меньше по размерам и имеют меньше огневой мощи.

Кроме того, в июне ФРГ и Франция приняли решение свернуть совместный проект создания истребителя следующего поколения Future Combat Air System (FCAS) на сумму в 100 млрд евро.