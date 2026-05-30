Германия впервые примет участие в учениях ядерных сил Франции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Германия, как ожидается, впервые присоединится к французским стратегическим учениям по ядерному сдерживанию, которые планируются в сентябре, сообщил в субботу немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, созданная в марте франко-германская ядерная руководящая группа высокого уровня планирует совместные учения для подготовки к возможным кризисным ситуациям. В рамках маневров представители Бундесвера смогут принять участие в конвенциональной части учений французских ядерных сил и получить доступ на французские ядерные объекты. Участие немецкой армии может сводиться к обеспечению авиационной поддержки французских сил и предоставлению им воздушного пространства Германии.

Издание также сообщает, что ранее на этой неделе советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер ездил в Париж для участия в первом раунде переговоров о более тесном сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. В консультациях также приняли участие представители других европейских стран. Проведение следующей встречи планируется в Германии в июне.

2 марта на сайте правительства Германии было опубликовано совместное заявление канцлера Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором политики объявили о расширении сотрудничества в области ядерного сдерживания. В нем, в частности, указывалось, что Берлин и Париж создали ядерную руководящую группу высокого уровня, которая станет основой для консультаций по вопросу оптимального сочетания обычных вооружений, средств противоракетной обороны и французского ядерного потенциала.

