Германия желает нарастить производство у себя вооружений американской разработки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Германии рассчитывают на расширение производства на немецких предприятиях видов вооружений, созданных США, заявил в среду журналистам министр обороны Германии Борис Писториус.

"Мы знаем, что американская производственная база ограничена, необходимо срочно расширять ее (...), вот почему мы заинтересованы в производстве определенных систем и их компонентов на территории Германии", - приводят западные СМИ слова Писториуса, вместе с которым присутствовали канцлер страны Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что несмотря на заявления о необходимости для Европы стать более самостоятельной в вопросах обороны, никто не собирается отказываться от американского оружия. Министр пояснил, что есть такие типы вооружений США, которые Европа не производит, но которые ей потребуются в следующие 5-10 лет.

В свою очередь Рютте напомнил, что на предстоящем саммите в Анкаре будут обсуждать использование возросших оборонных трат альянса на укрепление военного потенциала и на расширение производственных мощностей.

Также Рютте заявил, что и после окончания украинского кризиса Россия "останется долговременной угрозой для Евроатлантической безопасности".

В конце июня парламентский госсекретарь в Минобороны ФРГ Нильс Шмид заявлял, что у Германии уйдет немало времени на то, чтобы увеличить производство вооружений/

Перед этим Минобороны Германии объявило об отказе закупать у немецкого концерна Rheinmetall шесть противокорабельных фрегатов F126 на сумму в 10 млрд евро. Вместо F126 в министерстве приняли решение приобрести у кораблестроителя TKMS AG & Co. KGaA восемь фрегатов MEKO A-200, которые меньше по размерам и имеют меньше огневой мощи.

Кроме того, в июне Германия и Франция приняли решение свернуть совместный проект создания истребителя следующего поколения Future Combat Air System (FCAS) на сумму в 100 млрд евро.