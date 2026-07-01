Поиск

Германия желает нарастить производство у себя вооружений американской разработки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Германии рассчитывают на расширение производства на немецких предприятиях видов вооружений, созданных США, заявил в среду журналистам министр обороны Германии Борис Писториус.

"Мы знаем, что американская производственная база ограничена, необходимо срочно расширять ее (...), вот почему мы заинтересованы в производстве определенных систем и их компонентов на территории Германии", - приводят западные СМИ слова Писториуса, вместе с которым присутствовали канцлер страны Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что несмотря на заявления о необходимости для Европы стать более самостоятельной в вопросах обороны, никто не собирается отказываться от американского оружия. Министр пояснил, что есть такие типы вооружений США, которые Европа не производит, но которые ей потребуются в следующие 5-10 лет.

В свою очередь Рютте напомнил, что на предстоящем саммите в Анкаре будут обсуждать использование возросших оборонных трат альянса на укрепление военного потенциала и на расширение производственных мощностей.

Также Рютте заявил, что и после окончания украинского кризиса Россия "останется долговременной угрозой для Евроатлантической безопасности".

В конце июня парламентский госсекретарь в Минобороны ФРГ Нильс Шмид заявлял, что у Германии уйдет немало времени на то, чтобы увеличить производство вооружений/

Перед этим Минобороны Германии объявило об отказе закупать у немецкого концерна Rheinmetall шесть противокорабельных фрегатов F126 на сумму в 10 млрд евро. Вместо F126 в министерстве приняли решение приобрести у кораблестроителя TKMS AG & Co. KGaA восемь фрегатов MEKO A-200, которые меньше по размерам и имеют меньше огневой мощи.

Кроме того, в июне Германия и Франция приняли решение свернуть совместный проект создания истребителя следующего поколения Future Combat Air System (FCAS) на сумму в 100 млрд евро.

Германия США НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Академик Арбатов: создать ПРО в космосе невозможно

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Уолл-стрит выросла во вторник

 Уолл-стрит выросла во вторник

Новая Конституция Казахстана вступила в силу

В Белом доме заверили, что технические переговоры США и Ирана продвигаются

WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном

 WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном

Уиткофф и Кушнер на встрече в Дохе подтвердили приверженность США переговорам с Ираном

 Уиткофф и Кушнер на встрече в Дохе подтвердили приверженность США переговорам с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10224 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2899 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов