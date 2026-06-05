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Пентагон планирует отменить сделку о поставке Германии ракет Tomahawk

Пентагон планирует отменить сделку о поставке Германии ракет Tomahawk
Запуск ракеты Tomahawk с эсминца USS Thomas Hudner
Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США, скорее всего, отменят сделку о поставке Германии крылатых ракет Tomahawk из-за опасений реакции России и значительного истощения арсеналов этого оружия в ходе боевых действий против Ирана, сообщает Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников.

"Ожидается, что Пентагон отменит план по отправке ракет Tomahawk в Германию отчасти потому, что официальные лица опасаются, что Россия воспримет это как эскалацию", - говорится в публикации.

Отмечается, что американские официальные лица опасаются ответных мер Москвы, если администрация президента США Дональда Трампа реализует план по размещению высокоточных ракет в центре континента. Но любое решение не поставлять их отменит сделку, заключенную во время администрации Джо Байдена, и оставит Берлин без вооружений, в которых, по словам немецких лидеров, они отчаянно нуждаются, добавляет издание.

Источники Politico указывают, что это решение является частью более широкой стратегии по сокращению американского участия в альянсе НАТО, включающей отмену развертывания тысяч американских военнослужащих в Германии и отказ от выделения дополнительных сил в виде самолетов, беспилотников и кораблей в случае необходимости. Представитель министерства обороны Германии сообщил изданию, что речь идет о том, чтобы "союзники взяли на себя основную ответственность за обычную оборону Европы".

В данный момент Пентагон остро нуждается в восполнении запасов ракетного оружия, в том числе тысяч крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракет Patriot, израсходованных во время иранской кампании, подчеркнули чиновники.

Издание напоминает, что ранее в мае канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не ожидает размещения Штатами крылатых ракет Tomahawk в Германии из-за ограниченного количества этих ракет с дальностью действия 1,6 тыс. км. "У американцев самих сейчас недостаточно таких средств", - сказал Мерц немецкому общественному телевидению.

"Полтора года назад мы направили американцам официальный запрос на покупку ракет Tomahawk", - сообщил в мае министр обороны Германии Борис Писториус. "Мы до сих пор ждем ответа. Но, честно говоря, учитывая нынешнее положение дел в мире, у меня не так много надежд в этом отношении", - подчеркнул Писториус.

США Пентагон Tomahawk Германия
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