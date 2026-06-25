Премьер-министр Грузии осудил готовность Кишинева поступиться суверенитетом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает непонятным заявления высших должностных лиц Молдавии о готовности уступить суверенитет страны и войти в состав Румынии.

"Это, как минимум, абсолютно непонятно, когда выступают высшие должностные лица Молдовы и прямо заявляют о готовности хоть завтра уступить суверенитет страны. Это показывает отношение агентуры к независимости и суверенитету своей страны", - сказал он журналистам.

Он заявил, что аналогичное отношение к суверенитету и независимости имеет и "так называемая оппозиция" Грузии. "У этой агентуры в Грузии такие же подходы. Они в любой момент готовы подписаться под любым документом по отказу от суверенитета страны. Это судьба агентуры, ее менталитет, по которому действует и агентура в Молдове", - сказал Кобахидзе.