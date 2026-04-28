Санду заявила, что объединение с Румынией поможет Молдавии быстрее интегрироваться в ЕС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду высказала мнение, что страна могла бы быстрее интегрироваться в Евросоюз посредством объединения с Румынией.

"Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь", - заявила Санду в интервью, опубликованном во вторник в Le Monde.

При этом она подчеркнула, что решение об объединении с Румынией "должно быть принято большинством граждан Молдавии".

Она также вновь допустила присоединение Молдавии к ЕС без непризнанного Приднестровья. "Это возможное решение", - сказала Санду.

Он подтвердила обязательство обеспечить готовность Молдавии к вступлению в ЕС к 2030 г. "Мы имеем обязательство перед нашими гражданами, что страна будет готова к вступлению в ЕС к этой дате. Мы активно работаем над этим. Конечно, еще предстоит завершить значительные реформы, но мы добьемся выполнения наших обязательств, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией", - сказала она.

Дискуссии по поводу объединения Молдавии с Румынией активизировались после февральских заявлений Санду. В интервью британскому блогу The Rest Is Politics она заявила, что в случае проведения референдума об объединении Молдавии с Румынией проголосовала бы "за".

Санду признала при этом, что в Молдавии нет большинства граждан, поддерживающих объединение с Румынией, но есть большинство, поддерживающее вступление страны в ЕС, и власти делают акцент на этом.

Вслед за главой государства с аналогичными заявлениями выступили премьер Александр Мунтяну и министр культуры Кристиан Жардан, а также ряд депутатов парламента.

Эти заявления вызвали критику оппозиции. Партии социалистов и коммунистов потребовали отставки Санду с поста президента, обвинив ее в нарушении Конституции и государственной измене.