Министр иностранных дел Молдавии поддержал идею объединения с Румынией

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что в случае проведения референдума проголосовал бы за объединение Молдавии с Румынией.

Он выступил во вторник на телеканале Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

Отвечая на вопрос о перспективах объединения двух стран, как кратчайшему пути к интеграции в Евросоюз, министр сказал, что "эту тему следует обсуждать в публичном пространстве".

"Эта тема не должна быть табу, необходимо вести диалог с гражданами, чтобы перспектива объединения стала реалистичной. В Республике Молдова существовало и существует унионистое течение. И это естественно, учитывая наше историческое прошлое. Эта дискуссия, в контексте безопасности, в которой мы находимся, и в контексте интеграции в ЕС, исходит, в том числе от граждан. Сложно сказать, может ли это произойти в ближайшем будущем. Но эта дискуссия является частью политического процесса в Республике Молдова", - отметил Попшой.

По его словам, конкретные шаги к объединению двух стран могут обсуждаться только после того, как эта идея получит значительную поддержку на обоих берегах Прута.

"Нам необходимо провести прагматичную дискуссию, диалог со всеми нашими гражданами, и когда будет значительная открытость и поддержка с обеих сторон, возможно, мы сможем более подробно обсудить этот вопрос в ближайшем или отдаленном будущем", - заявил Попшой.

При этом министр вновь подчеркнул, что в настоящее время стратегическим приоритетом республики остается европейская интеграция. "В данный момент наше внимание и стратегическое направление - это процесс европейской интеграции, поскольку мы хотим присоединения к большой европейской семье", - сказал Попшой.

На прошлой неделе Союзы писателей Молдавии и Румынии в совместном заявлении призвали Кишинев и Бухарест начать процесс объединения двух стран, в частности, создать группу экспертов для разработки реалистичного сценария объединения, чтобы "перейти от заявлений к конкретным шагам".

В обращении приветствуются заявления президентов двух стран Майи Санду и Никушора Дана, которые положительно высказались относительно объединения. Авторы документа выступают за то, чтобы тема объединения "стала национальным и надпартийным приоритетом для румын по обе стороны Прута".

Дискуссии по поводу возможного объединения Молдавии с Румынией возобновились после заявлений Санду. В интервью британскому блогу The Rest Is Politics в начале февраля она заявила, что в случае проведения референдума об объединении с Румынией проголосовала бы "за". Она признала, что пока в Молдове нет большинства граждан, поддерживающих объединение с Румынией. Больше всего жителей выступает за вступление в Европейский союз, и власти делают акцент на этом. Вслед за главой государства, с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Александр Мунтяну и министр культуры Кристиан Жардан, а также ряд депутатов парламента.

Эти заявления вызвали критику оппозиции. Партия социалистов и Партия коммунистов потребовали отставки Санду с поста президента, обвинив ее в нарушении Конституции и государственной измене.