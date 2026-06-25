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В Армении завершились совместные со странами НАТО военные учения

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Армении завершились военные учения с военнослужащими сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии штата Канзас, ВС Франции и Греции.

"На полигоне "Зар" состоялась церемония закрытия военных учений Eagle Partner-2026. Командование учений поблагодарило личный состав за эффективное сотрудничество, высокую профессиональную подготовку, успешное проведение учений и обмен опытом. В рамках церемонии закрытия личный состав был награжден", - сообщило Минобороны Армении.

Учения Eagle Partner-2026 начались 17 июня. В них приняли участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 участников), сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас (58 участников), ВС Франции (24 участника) и ВС Греции (11 участников).

В ходе учений были проведены мероприятия по подготовке и выполнению миротворческих задач.

Учения в четырехстороннем формате проводятся впервые. Учения Eagle Partner между Арменией и США впервые были проведены в Армении в сентябре 2023 года. В последний раз они были проведены в августе 2025 года.

Целью учений Минобороны называло повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

Минобороны НАТО США Франция Армения Греция
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