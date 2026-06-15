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В Армении местные военные проведут учения вместе с США, Францией и Грецией

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в военных учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 участников), сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас (58 участников), ВС Франции (24 участника) и ВС Греции (11 участников).

В ходе учений будут проведены мероприятия по подготовке и выполнению миротворческих задач, говорится в сообщении.

Учения в четырехстороннем формате проводятся впервые. Учения Eagle Partner между Арменией и США впервые были проведены в Армении в сентябре 2023 года. В последний раз они были проведены в августе 2025 года.

По сообщению ведомства, целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

"В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах", - отметили в Минобороны.

Армения США Франция Греция
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