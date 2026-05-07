Польша и Армения договорились о совместных военных учениях

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел переговоры с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном, сообщило польское военное ведомство.

"Страны, заинтересованные в стабильности, безопасности и сотрудничестве, являются нашими партнерами по диалогу. Именно поэтому нас интересуют совместные военные учения, сотрудничество между военными вузами и обмен опытом между оборонной промышленностью Польши и Армении. Сегодня я обсуждал это с министром обороны Суреном Папикяном", - прокомментировал итоги переговоров Косиняк-Камыш.

Он добавил, что также запланировано открытие офиса военного атташе в посольстве Армении в Варшаве.

"В современном мире безопасность строится не только военной мощью, но и сетью ответственных партнерств и долгосрочным сотрудничеством между странами, которые стратегически рассматривают будущее региона", - подчеркнул министр.