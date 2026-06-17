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В Армении начались военные учения с участием США, Франции и Греции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Армении на полигоне "Зар" в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях начались военные учения Eagle Partner-2026, сообщило Минобороны Армении.

В учениях, которые продлятся до 25 июня, принимают участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 участников), сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас (58 участников), ВС Франции (24 участника) и ВС Греции (11 участников).

Военных приветствовал заместитель начальника Главного штаба ВС Армении, генерал-майор Артур Евроян.

На учениях пройдут мероприятия по подготовке и выполнению миротворческих задач.

Учения в четырехстороннем формате проводятся впервые. Учения Eagle Partner между Арменией и США впервые были проведены в Армении в сентябре 2023 года. В последний раз они были проведены в августе 2025 года.

По сообщению Минобороны, целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

"В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах", - отметили в Минобороны.

Минобороны США Франция Греция Армения
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