Пентагон готовится оказать срочную помощь Венесуэле после землетрясения

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны США совместно с Госдепартаментом прорабатывает меры по оказанию срочной помощи Венесуэле, пострадавшей от сильного землетрясения, сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

"Министерство обороны готово оказать поддержку правительству Венесуэлы в рамках реагирования правительства США на разрушительные землетрясения, произошедшие вчера", - написал он в соцсети Х.

"Наши силы готовы действовать быстро, используя непревзойденные возможности США в области воздушной транспортировки, логистики и оперативных действий, чтобы помочь спасти жизни и поддержать правительство Венесуэлы во время этого кризиса", - отметил Парнелл.

По указанию Министерства обороны Южное командование ВС США (SOUTHCOM) заявило, что в настоящее время работает с государственным департаментом над поддержкой операций правительства США по оказанию помощи в Венесуэле в связи с разрушительными землетрясениями.

"Командование создало группу оперативного планирования, в состав которой входят опытные эксперты из Бюро гуманитарной помощи..., которые отвечают за планирование оказания помощи при стихийных бедствиях и принятие решений", - говорится в заявлении. В нем указывается, что "командование также наладило тесную координацию с другими партнерами и союзниками в регионе, которые обязались присоединиться к международной помощи, оказываемой народу Венесуэлы в трудное для него время".