В Венесуэле количество жертв землетрясения выросло до 164

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Венесуэле количество погибших в результате мощного землетрясения выросло до 164 человек, сообщила временный президент страны Делси Родригес. Это не окончательные данные, отмечает CNN.

Известно также о 971 пострадавшем. Ранее сообщалось 32 погибших и 700 пострадавших. Ожидается, что количество жертв и раненых возрастет, поскольку в стране обрушилось много зданий и продолжавшаяся всю ночь поисково-спасательная операция не закончилась.

После первых мощных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли с интервалом в 40 секунд, последовало не менее 30 афтершоков, сообщила Родригес.

Глава государства в координации с ООН занимается организацией отправки в Венесуэлу иностранных спасателей, а также вместе с МВФ обсуждает создание фонда восстановления экономики с первоначальным объемом $200 млн. Родригес также призвала частный сектор помочь с закупкой тяжелой техники для разбора завалов.