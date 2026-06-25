Число погибших от землетрясения в Венесуэле приблизилось к 190

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Почти 190 человек погибли в результате серии землетрясений в Венесуэле, сообщает в четверг агентство EFE со ссылкой на власти страны.

По данным агентства, как минимум 188 человек погибли и 1 520 пострадали.

Между тем, Sky News отмечает, что 200 человек в настоящий момент находятся под завалами.

В сообщениях говорится, что количество жертв может возрасти, так как почти 40 тыс. человек значатся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о гибели 164 человек и 971 пострадавшем.

В среду вечером по местному времени (после 01:00 по московскому времени в четверг) и в четверг утром в Венесуэле произошли землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5. Наиболее сильно пострадал штат Ла-Гуайра, расположенный на севере страны. Он объявлен зоной бедствия. Власти проводят спасательные операции и приступили к оценке ущерба.