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МККК призывает собрать $61 млн на помощь Венесуэле

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца экстренно призвала собрать $61 млн для оказания помощи Венесуэле, пострадавшей от землетрясений.

"Средства будут направлены на поддержку венесуэльского Красного Креста, который оказывает помощь 300 тысячам пострадавшим, при этом первоначальное внимание будет уделено штату Ла-Гуайра и региону большого Каракаса, где разрушения наиболее масштабны", - говорится в пресс-релизе.

"Стихийное бедствие такого масштаба не может лечь исключительно на плечи местных властей. Мы призываем международное сообщество поддержать наш экстренный призыв и оказать помощь", - заявил генеральный секретарь федерации Джаган Чапагайн.

По его словам, в первые часы после катастрофы эта международная организация выделила Венесуэле $2,47 млн из фонда экстренного реагирования на стихийные бедствия.

Ранее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке сообщил о выделении $15 млн из фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, которым располагает эта структура ООН.

По предварительным данным, в результате землетрясений в Венесуэле погибли не менее 235 человек, еще 4,3 тысячи пострадали.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
МККК ООН Венесуэла Ла-Гуайра Джаган Чапагайн
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