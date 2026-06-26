Поиск

В Венесуэлу выдвинулись около тысячи спасателей из 16 стран

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Около тысячи спасателей из 16 стран направлены в Венесуэлу после мощных землетрясений, происшедших ранее на этой неделе, сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.

По его словам, поисково-спасательные отряды из Италии, Колумбии, Мексики, Сальвадора, США, Чили и Швейцарии уже прибыли в Венесуэлу. Группы из Великобритании, Германии, Иордании, Испании, Катара, Нидерландов, Франции, Чехии и Эквадора, как ожидается, прибудут в страну в ближайшие дни.

Лерке также объявил, что для оказания помощи Венесуэле Управление ООН по координации гуманитарных вопросов выделило $15 млн из фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

По данным на этот момент, в результате землетрясений в Венесуэле погибли не менее 235 человек, пострадали еще 4,3 тысячи. Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра, объявленный зоной бедствия. Поиски пострадавших и оценка ущерба продолжается.

Землетрясение в Венесуэле

10
Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
ООН Ла-Гуайра Венесуэла Йенс Лерке
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ заявил Молдавии протест из-за задержания в аэропорту российских дипкурьеров

Движение судов по Ормузскому проливу продолжается, несмотря на атаку Ирана

 Движение судов по Ормузскому проливу продолжается, несмотря на атаку Ирана

Samsung планирует инвестировать $648 млрд в Южной Корее в ближайшие 10 лет

 Samsung планирует инвестировать $648 млрд в Южной Корее в ближайшие 10 лет

Нефть Brent подешевела до $73,75 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 июня

Фондовые индексы США завершили четверг без единой динамики

 Фондовые индексы США завершили четверг без единой динамики

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 230 человек

 Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 230 человек

Белый дом объявил о прекращении приема беженцев

 Белый дом объявил о прекращении приема беженцев

IMO приостановила эвакуацию моряков из Персидского залива после инцидента с судном

Жара во Франции бьет исторические рекорды

 Жара во Франции бьет исторические рекорды
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10115 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2835 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов