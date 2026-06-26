В Венесуэлу выдвинулись около тысячи спасателей из 16 стран

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Около тысячи спасателей из 16 стран направлены в Венесуэлу после мощных землетрясений, происшедших ранее на этой неделе, сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.

По его словам, поисково-спасательные отряды из Италии, Колумбии, Мексики, Сальвадора, США, Чили и Швейцарии уже прибыли в Венесуэлу. Группы из Великобритании, Германии, Иордании, Испании, Катара, Нидерландов, Франции, Чехии и Эквадора, как ожидается, прибудут в страну в ближайшие дни.

Лерке также объявил, что для оказания помощи Венесуэле Управление ООН по координации гуманитарных вопросов выделило $15 млн из фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

По данным на этот момент, в результате землетрясений в Венесуэле погибли не менее 235 человек, пострадали еще 4,3 тысячи. Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра, объявленный зоной бедствия. Поиски пострадавших и оценка ущерба продолжается.