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Глава SOUTHCOM прибыл в Венесуэлу для координации усилий американских военных

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава Южного командования ВС США (SOUTHCOM) генерал-майор Кевин Дж. Джаррард прибыл в Каракас для координации американской поддержки по ликвидации последствий землетрясения, сообщило SOUTHCOM).

"В регион уже направлены дополнительные американские силы США для поддержки операций по оказанию помощи, проводимых правительством США под руководством Госдепа в Венесуэле после разрушительных землетрясений, произошедших в стране 24 июня", - сказано в сообщении.

К берегам Венесуэлы направлены десантно-вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale и корабль прибрежной зоны USS Billings (LCS 15) для поддержки операций по оказанию помощи.

"USS Fort Lauderdale служит плавучим командным центром с полетной палубой для базирования тяжелых транспортных вертолетов и доковой палубой для спуска десантных катеров. Маневренный USS Billings может оказывать поддержку вблизи береговой линии, ускоряя операции по ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в сообщении.

SOUTHCOM отправило в Венесуэлу военные вертолеты для поддержки операций по оказанию помощи. "Эти вертолеты обеспечат критически важную поддержку для воздушной перевозки поисково-спасательных групп во время операций по оказанию помощи", - заявили в командовании.

В операциях будут задействованы транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules.

Ранее сообщалось, что администрация США выделит $150 млн Венесуэле на ликвидацию последствий разрушительных землетрясений.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
США Каракас Венесуэла SOUTHCOM Кевин Дж. Джаррард USS Billings
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