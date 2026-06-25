США выделят Венесуэле $150 млн на борьбу с последствиями землетрясений

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Администрация США выделит $150 млн Венесуэле на ликвидацию последствий разрушительных землетрясений, сообщает в четверг Госдепартамент.

"В дополнение к немедленной поисково-спасательной работе, воздушной переброске и координации поддержки, США мобилизуют $150 млн в помощь Венесуэле через наших партнеров", - говорится в опубликованном в четверг сообщении.

В нем отмечается, что $50 млн США передадут партнерским организациям в Венесуэле, а еще $100 млн - Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов.

В среду вечером по местному времени (после 01:00 мск в четверг) и в четверг утром в Венесуэле произошли землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, расположенный на севере страны. Он объявлен зоной бедствия. Власти проводят спасательные операции и приступили к оценке ущерба.

По последним данным, почти 190 человек погибли в результате серии землетрясений и около 1,5 тыс. пострадали.