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$43,5 млн из средств Гульнары Каримовой потратили на снижение смертности младенцев

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Узбекистан направил $43,5 млн из возвращенных активов старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой на проект по снижению материнской и младенческой смертности, сообщило Министерство экономики и финансов страны.

"На реализацию проекта было направлено $43,5 млн, которые использованы для развития системы охраны материнства и детства, повышения качества перинатальной помощи и укрепления материально-технической базы медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Проект "Сокращение материнской и младенческой смертности в перинатальных центрах Узбекистана" реализовывался с сентября 2023 года по июнь 2026 года. Его участниками стали около 600 тысяч женщин и новорожденных по всей стране.

В августе 2022 года Министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возврате в республику активов Каримовой на сумму $131 млн.

Реституция осуществляется через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, действующий под эгидой ООН. Проекты, финансируемые за счет возвращенных средств, реализуются профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.

В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.

ООН Узбекистан Швейцария Uzbekistan Vision 2030 Гульнара Каримова
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