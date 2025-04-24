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Узбекистан вернул еще $95 млн из активов дочери экс-президента Каримова

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В казну Узбекистана из конфискованных в Швейцарии средств, принадлежащих Гульнаре Каримовой (старшая дочь бывшего президента республики Ислама Каримова), возвращены еще $95 млн, сообщил журналистам замминистра экономики и финансов страны Отабек Фозилкаримов.

По его словам, достигнута договоренность о возврате в общей сложности $131 млн. На сегодняшний день $87 млн из ранее поступивших из Швейцарии средств направлены в сферы здравоохранения и образования.

Фозилкаримов также сообщил, что в настоящее время работы по возврату средств ведутся с Бельгией.

"Речь идет о 108 миллионах долларов. По этому поводу мы в дальнейшем предоставим дополнительную информацию", - отметил представитель министерства.

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Ранее Минюст Узбекистана сообщал, что министр юстиции страны Акбар Ташкулов и посол Швейцарии Константин Оболенский подписали Соглашение о распределении конфискованных активов Каримовой. Документ предусматривал возвращение в страну около $182 млн.

По данным Минюста, средства будут возвращены через Многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030 ООН.

Многопартнерский трастовый фонд ООН Uzbekistan Vision 2030 был создан летом 2022 года для возврата активов Каримовой, конфискованных в ходе уголовного разбирательства в Швейцарии. В августе прошлого года Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении $131 млн через фонд. С подписанием нового соглашения общая сумма возвращаемых средств на благо народа Узбекистана достигнет $313 млн.

Возвращаемые через Uzbekistan Vision 2030 средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов на благо населения Узбекистана, в частности в сферах здравоохранения и образования. Информация о Фонде и его проектах размещена в открытом доступе на узбекском и английском языках на его сайте, отмечается в сообщении Минюста.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.

В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.

Узбекистан Гульнара Каримова Ислам Каримов
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