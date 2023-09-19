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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

$43,5 млн Гульнары Каримовой направят на снижение детской смертности в Узбекистане

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Фонд Uzbekistan Vision 2030, созданный для возврата из Швейцарии конфискованных активов старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары, направит $43,5 млн на финансирование программы ООН, направленной на снижение смертности матерей и новорожденных.

"Фонд Uzbekistan Vision 2030 объявил о распределении 43,5 млн долларов на поддержку новой программы ООН для снижения предотвратимой смертности матерей и новорождённых в Узбекистане", - сообщает сайт программы.

Многопартнерский трастовый фонд ООН Uzbekistan Vision 2030 был создан летом 2022 года для возврата активов Гульнары Каримовой, конфискованных в ходе уголовного разбирательства в Швейцарии. В августе 2022 года Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении $131 млн через фонд. Возвращенные активы используют для финансирования программ, направленных на ускорение реализации программы реформ правительства Узбекистана и достижения Целей устойчивого развития ООН в стране.

"Взнос в фонд, полученный в результате соглашения о реституции между Узбекистаном и Швейцарией, позволит добиться конкретных успехов в достижении Целей устойчивого развития и напрямую улучшит жизнь граждан Узбекистана. Эта программа ООН охватит 600 тысяч женщин и новорожденных в течение тридцати месяцев по всей стране", - заявила через пресс-службу постоянный координатор ООН в Узбекистане Консуэло Видал-Брюс.

Программа будет совместно реализована тремя агентствами: ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ.

Ранее сообщалось, что Минюст Узбекистана рассчитывает получить еще $350 млн активов дочери экс-президента из Швейцарии и $240 млн из Бельгии.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с Минюстом обсуждает с рядом стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, возвращение в Узбекистан доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд, по которым в этих странах также расследуются уголовные дела.

В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.

ВОЗ ООН Минюст Узбекистан Швейцария ЮНИСЕФ Гульнара Каримова
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