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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Швейцария отдаст $131 млн из активов Гульнары Каримовой в специальный фонд ООН

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Швейцария направит $131 млн из активов Гульнары Каримовой в специально созданный многосторонний трастовый фонд ООН, сообщила во вторник пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.

Министр юстиции Узбекистана Руслан Давлетов и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подписали документ о создании многостороннего трастового фонда ООН для управления активами, изъятыми у Гульнары Каримовой - старшей дочери экс-президента республики Ислама Каримова.

"Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией народу Узбекистана 131 миллиона долларов, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Каримовой, и легализованных на территории Швейцарии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, соглашение устанавливает возврат Узбекистану незаконно приобретенных активов на вышеуказанную сумму, ключевые принципы, механизм и цели возврата незаконно приобретенных активов. "Реституция будет проводиться через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе многопартнерских трастовых фондов ООН", - указывается в сообщении.

Одобренные управляющим комитетом фонда проекты, которые будут реализовываться за счет возвращенных средств, будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной.

"Вся информация о реализованных и реализуемых проектах будет опубликована и доступна широкой общественности", - добавили в пресс-службе Минюста.

В феврале 2020 года сообщалось, что суд Москвы признал приговоры узбекских судов в отношении Гульнары Каримовой и ее сообщников. В этой связи были начаты мероприятия по реализации конфискованного имущества в РФ для дальнейшего возврата вырученных средств в страну.

Тогда же сообщалось, что Франция вернула Узбекистану $10 млн из активов Каримовой. В январе 2021 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против дочери бывшего президента страны.

По данным Минюста, госорганы страны продолжают активную работу с властями Швейцарии и США, по возврату в Узбекистан активов Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности.

Приговор для Гульнары Каримовой

Ранее сообщалось, что Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.

В декабре 2017 года Минфин США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.

Швейцария Узбекистан ООН Гульнара Каримова
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