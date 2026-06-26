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В ЕС подписано трехстороннее соглашение о развитии систем хранения энергии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о первом в истории Евросоюза трехстороннем соглашении (государственного сектора, промышленности и финансовых институтов) о развитии систем хранения энергии.

"Накопители энергии - недостающее звено в переходе к чистой энергетике. В рамках трехстороннего соглашения мы предлагаем инновационную модель, объединяющую промышленность и государственный сектор. Как европейцы, мы считаем, что подобное сотрудничество в ключевых стратегических секторах необходимо для того, чтобы сделать энергию более чистой, доступной, а также повысить нашу конкурентоспособность и экономическую устойчивость", - заявил член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

По его словам, для инвесторов важны определенность и прозрачность проектов, и именно это призвано обеспечить трехстороннее соглашение.

Еврокомиссия объединила усилия ряда министров энергетики ЕС, разработчиков и производителей систем хранения энергии, разработчиков возобновляемых источников энергии, энергопотребляющих отраслей и финансовых учреждений для подписания этого первого в истории ЕС трехстороннего соглашения о системах хранения энергии. Подписание состоялось 26 июня "на полях" заседания Совета министров энергетики в Люксембурге.

"Цель этого первого трехстороннего соглашения - ускорить внедрение систем хранения энергии в краткосрочной перспективе, что сделает электроэнергетическую систему более безопасной и гибкой. Запуск этого трехстороннего соглашения знаменует собой еще один важный шаг на пути к созданию декарбонизированной системы, которая будет более эффективной и способной обеспечивать более дешевую энергию. Системы хранения энергии являются недостающим звеном энергетического перехода и могут сыграть ключевую роль в снижении и стабилизации цен на энергоносители", - говорится в коммюнике ЕК.

Отмечается, что одного лишь расширения Евросоюзом возобновляемых источников энергии, чтобы "уменьшить зависимость от нестабильных рынков ископаемого топлива и укрепить безопасность поставок" недостаточно.

"Необходимо оптимизировать работу энергетической системы. В этом контексте системы хранения энергии имеют важное значение. Хранение энергии до момента, когда она наиболее необходима, может улучшить интеграцию возобновляемых источников энергии и принести большую выгоду потребителям", - считают в Брюсселе.

Как ожидается, это трехстороннее соглашение поможет создать благоприятную деловую среду для быстрого и масштабного наращивания объемов хранения энергии по всей Европе и снизить эксплуатационные расходы системы, ослабить давление высоких и нестабильных цен на энергоносители на предприятия ЕС, одновременно укрепляя производственный потенциал Евросоюза в этом секторе.

Еврокомиссия сообщила, что 22 государства ЕС взяли на себя амбициозные обязательства по хранению энергии на ближайшие два года. В совокупности эти обязательства составляют от 30 до 35 ГВт мощностей хранения.

Еврокомиссия Евросоюз Люксембург Дан Йоргенсен
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