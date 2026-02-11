Поиск

В Узбекистане создадут центр хранения радиоактивных отходов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Центр хранения радиоактивных отходов будет создан при Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на сайте национальной базы данных законодательства страны.

Как отмечается, документ принят "в целях координации захоронения радиоактивных отходов в республике на основе международных стандартов и дальнейшего совершенствования системы защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения".

Госучреждение станет единственным в республике, оказывающим услуги по транспортировке, приему, сортировке и безопасному хранению отходов. В центре также будут проводить научные исследования и разрабатывать новые методы обращения с радиоактивными отходами, следует из постановления.

В конце января сообщалось, что Госкорпорация "Росатом" в лице АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион госкорпорации) и Агентство по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана (Узатом) заключили меморандум о сотрудничестве в области вывода из эксплуатации радиоактивных отходов и обращения с ними.

В настоящее время АО "ТВЭЛ" и Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана активно взаимодействуют в области поставок ядерного топлива для исследовательского реактора.

Узбекистан Росатом
