Солнечные электростанции США в мае впервые обошли угольные по выработке электричества

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Генерация электроэнергии на солнечных электростанциях (СЭС) в мае обеспечила 12,8% общего объема производства электроэнергии в США, в то время как на угольные электростанции пришлось 12,2%, согласно расчетам аналитического центра Ember.

Таким образом, производство электричества из возобновляемого источника энергии впервые обогнало выпуск на базе ископаемого топлива по итогам месяца. При этом природный газ остается доминирующим источником электроэнергии – на него приходится 37%, по данным Ember.

"Это структурное изменение в энергетической системе США", - заявил старший аналитик Ember Николас Фулгам агентству Bloomberg. Компании стремятся к увеличению выработки электроэнергии в короткие сроки и "рассматривают солнечную энергию как дешевый, доступный и быстро внедряемый источник", полагает он.

Объем выработки электричества на СЭС в мае вырос на 17% относительно того же месяца прошлого года, тогда как на угольных станциях – сократился на 11%.

СЭС и системы хранения электроэнергии вместе в первом квартале составили 91% новых установленных мощностей в США, согласно отчету Wood Mackenzie и Ассоциации предприятий солнечной энергетики. Вероятно, эта тенденция сохранится, поскольку коммунальные предприятия и операторы центров обработки данных все чаще рассматривают солнечную энергию в сочетании с аккумуляторами как ключевой источник электроэнергии.